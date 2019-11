© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Alberto Paloschi, attaccante della SPAL, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Cerco il primo gol stagionale, stiamo lavorando bene perché la classifica è un po' così, ma dalla prossima gara contro il Genoa vogliamo fare punti importanti per noi. Sarà una partita difficile contro una squadra con individualità forti. Dobbiamo scendere in campo con l'atteggiamento per vincere le partite".

Pensa a sbloccarsi il prima possibile?

"Per un attaccante un gol è importante ma in questo momento sono più importanti i punti della squadra. Sappiamo che la Serie A è dura ma dobbiamo dare il massimo".

Cosa chiedete ai tifosi?

"Non dobbiamo fare nessun appello, ci hanno sempre sostenuto, sta a noi farli tornare a gioire".