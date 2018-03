SPAL, Paloschi: "Momento decisivo della stagione. Dobbiamo fare punti"

© foto di Federico Gaetano

Alberto Paloschi, attaccante della SPAL, ha parlato ai microfoni di Sport Mediaset in vista della prossima sfida di campionato, che vedrà i ferraresi affrontare il Genoa di Davide Ballardini: "Quella contro la Juve è stata una serata bellissima, abbiamo conquistato un punto per noi importante contro la squadra più forte d'Italia e tra le più forti in Europa. Come ogni attacante, spero di segnare e aiutare la squadra a raggiungere l'obiettivo. Nei momenti clou siamo riusciti a dare la svolta, ora arriveranno gli scontri diretti e dobbiamo fare pnunti".