SPAL, Paloschi: "Partita troppo importante, dobbiamo fare punti"

La Sampdoria si porta sul 2-0 in casa contro il Cagliari grazie al gol di Quagliarella. Kownacki entra in area, poi scarica a Barreto che di prima premia l'inserimento di Linetty. Il polacco confeziona un cioccolatino per Quagliarella, che sul secondo palo deve solo spingere nel sacco....