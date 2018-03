Spal, Paloschi: "Sfida importante, vogliamo mettere in difficoltà la Juve"

© foto di Federico Gaetano

Queste le dichiarazioni di Alberto Paloschi, attaccante della Spal, ai microfoni di Sky Sport prima della sfida contro la Juventus. "E' una partita importante per noi, lasciando perdere che la Juventus è la più forte noi dobbiamo continuare con i nostri risultati. Proveremo a mettere in difficoltà questi campioni, vogliamo fare risultato contro la Juventus come contro tutte le squadre che affronteremo. Il merito è di tutti, ci stiamo allenando al massimo e tutti ci diamo una spinta. Il campionato di Serie A è difficile, dobbiamo continuare così".