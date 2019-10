SPAL-Parma, i voti ai tecnici - Per D'Aversa altre notti insonni

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Un gol di Petagna decide l'anticipo della settima giornata tra SPAL e Parma: il sigillo, arrivato nella seconda metà del primo tempo, culmina un dominio intenso e mai in discussione dei biancazzurri. Ripresa sulla falsariga del primo tempo, con il Parma che prova a scuotersi con i cambi offensivi di D'Aversa solo dopo la sciocca espulsione comminata a Strefezza, ingenuo in una simulazione. Con questa sconfitta il Parma rimane a nove punti, in una buona posizione di classifica, mentre la SPAL lascia il fondo della classifica e va a 6 punti.

LEONARDO SEMPLICI 7 -

Impressionante la risposta data dalla squadra nella prima mezz'ora in termini di agressività e personalità: Parma, che aveva il triplo dei punti in classifica prima della sfida, schiacciato negli ultimi 30 metri e occasioni che arrivano praticamente ad ogni offensiva. Igor dà ottime risposte dietro, Strefezza (rosso a parte, da stigmatizzare) e Reca sulle corsie laterali altrettanto. Nella ripresa la squadra cala, ma i cambi danno respiro, nonostante l'inferiorità numerica. Se Petagna continua a "timbrare" con queste regolarità, la formazione estense potrà giocarsi le proprie carte per la salvezza fino in fondo.

Le pagelle della SPAL

ROBERTO D'AVERSA 5 - La squadra fa tutto l'opposto di quello che il tecnico aveva chiesto in conferenza stampa. D'Aversa parla di "giornata storta" e la gara del Parma di oggi non può essere definita diversamente. Nella prima mezz'ora la squadra semplicemente non c'è, una reazione misteriosa dopo le ottime prove messe in campo contro Torino e Sassuolo pochi giorni fa. La ripresa fa segnare passi in avanti, ma alcune scelte destano perplessità: i novanta minuti concessi a Kucka, chiaramente in debito di condizione, il cambio di Kulusevski a fine primo tempo e in generale l'assenza di un vero regista nella formazione iniziale. Dopo il ko di Roma aveva parlato di due notti insommi: probabilmente ce ne sono altre in arrivo...