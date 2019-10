SPAL-Parma, le formazioni ufficiali: Valdifiori in regia, Kucka dal 1'

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Arrivano le prime indicazioni di formazione da Ferrara, dove si aprirà il settimo turno di Serie A con la sfida tra SPAL e Parma. Nella squadra di casa, un paio di novità rispetto alle attese: c'è Tomovic, e non Cionek, nel trio difensivo, mentre Reca vince il ballottaggio con Sala per la fascia e in cabina di regia va Valdifiori, preferito a Murgia. Davanti niente sfida da ex per Paloschi, che inizia dalla panchina al pari di Felipe: al fianco di Petagna c'è un altro ex, Floccari. Di seguito le scelte dei tecnici, ufficializzate poco fa da i rispettivi siti:

SPAL (3-5-2): Berisha; Igor, Vicari, Tomovic; Strefezza, Valdifiori, Missiroli, Kurtic, Reca; Petagna, Floccari.

A disposizione: Letica, Thiam, Felipe, Cionek, Jankovic, Sala, Valoti, Murgia, Moncini, Paloschi.

Allenatore: Semplici.

Poche novità nell'undici iniziale deciso da D'Aversa, che come previsto rimescola la difesa, inserendo Gagliolo al centro e Pezzella a sinistra, con Iacoponi che trasloca a destra. In mezzo Hernani, spostato in cabina di regia, con Barillà e Kucka mezzali. Kulusevski, reduce dal primo gol in Serie A, e Gervinho, reduce dal primo rigore sbagliato, appoggeranno Cornelius.

PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo, Pezzella; Kucka, Hernani, Barillà; Kulusevski, Cornelius, Gervinho.

A disposizione: Colombi, Alastra, Dermaku, Karamoh, Grassi, Inglese, Brugman, Scozzarella, Sprocati.

Allenatore: D'Aversa.