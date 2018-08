SPAL-Parma, le probabili formazioni: Siligardi out, spazio a Biabiany

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo 32 anni torna il derby tra Parma e SPAL, ma ad ospitarlo sarà uno scenario insolito come lo stadio Dall'Ara di Bologna. Visti i lavori al Mazza, gli estensi chiederanno infatti ospitalità alla squadra che hanno appena sconfitto, mentre i crociati testeranno le proprie armi contro un'altra rivale per la salvezza dopo il pari agrodolce ottenuto in casa contro l'Udinese. Appuntamento dunque domenica alle ore 18 per il secondo derby emiliano della stagione: sarà il signor Daniele Orsato della sezione di Schio ad arbitrarlo. Di seguito le ultime dai campi:

LE SCELTE DI SEMPLICI - Sebbene il campo di allenamento sia off limits, filtra qualche indiscrezione riguardo la condizione della SPAL di Leonardo Semplici dal centro sportivo 'Gibì Fabbri': in crescita la condizione di Djourou e Valdifiori, con quest'ultimo che insidia Schiattarella in mediana. Per quanto riguarda lo svizzero, difficile un suo inserimento dal primo minuto nel secondo derby dell'anno per gli estensi, che dopo aver esordito col successo nella sfida contro il Bologna, torneranno al Dall'Ara ma per sfidare i crociati. Difficile comunque che Semplici modifichi l'undici della prima gara: Gomis difenderà i pali biancoazzurri, Felipe, Cionek e Vicari comporranno la difesa a tre. A centrocampo ancora Lazzari e Fares sulle corsie, con Missiroli, Schiattarella e Kurtic al centro. Antenucci e Petagna saranno ancora i due attaccanti.

SPAL (3-5-2): Gomis; Cionek, Vicari, Felipe; Lazzari, Missiroli, Schiattarella, Kurtic, Fares; Antenucci, Petagna.

Allenatore: Semplici.

LE SCELTE DI D'AVERSA - Sarà un Parma ancora una volta incerottato e ricco di incertezze quello che affronterà la SPAL a Bologna domenica pomeriggio. Forse solo dopo la sosta i crociati potranno ritrovare una situazione normalizzata a livello di condizione generale, sperando di recuperare velocemente tutti i vari acciaccati: stando alle ultime, c'è qualche piccola possibilità di poter portare Gervinho in panchina già nella sfida contro gli estensi, ma sicuramente l'ivoriano non potrà partite titolare in un tridente che vedrà l'assenza di Siligardi, prossimo a uscire dalla lista da consegnare alla Serie A. Davanti dunque con Di Gaudio e Inglese dovrebbe schierarsi Biabiany, al momento unico attaccante a disposizione dopo l'esclusione dalla lista di Siligardi. A centrocampo ancora Barillà e Grassi al fianco di Stulac, mentre in difesa Gagliolo e Bruno Alves saranno i centrali, con Iacoponi e Gobbi sulle corsie.

PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo, Gobbi; Grassi, Stulac, Rigoni; Biabiany, Inglese, Di Gaudio.

Allenatore: D’Aversa.