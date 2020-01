© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Non solo Castro per il centrocampo della SPAL: secondo quanto riferito da SKY, gli estensi starebbero pensando anche a Valentin Eysseric, in uscita dalla Fiorentina. Il francese potrebbe approdare a Ferrara nell'ambito dell'operazione che dovrebbe portare Igor a vestire la maglia viola.