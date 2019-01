SPAL, per il dopo Lazzari piace l'olandese Ehizibue del PEC Zwolle

La SPAL guarda in Olanda per trovare l'eventuale sostituto futuro di Manuel Lazzari. Secondo quanto riportato da Sky Sport il club estense ha messo nel mirino Kingsley Ehizibue, esterno destro classe '95 del PEC Zwolle che questa stagione ha collezionato 17 presenze in Eredivisie e messo a segno 3 assist.