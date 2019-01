© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La SPAL, scrive quest'oggi la Gazzetta dello Sport, ha messo gli occhi su Nenad Tomovic, difensore ex Fiorentina oggi al Chievo Verona. Per il momento non si parla di una vera e propria trattativa, ma se in cas estense dovesse esserci una partenza in difesa ecco che il ds Vagnati potrebbe aumentare il pressing per il serbo.