Spal, per la difesa spunta l'ipotesi Modolo del Venezia

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nuove sul mercato in difesa della Spal, raccontate oggi da La Nuova Ferrara. Per la retroguardia piacerebbe alla formazione del patron Walter Mattioli anche Marco Modolo. Classe 1989 di casa Venezia, ha giocato da protagonista con la maglia dei lagunari ed è cresciuto nella cantera dell'Inter. 34 presenze in stagione con 3 gol.