SPAL, per ora il centro sportivo resta chiuso. Il club chiede chiarezza sui nuovi protocolli

Simone Colombarini, patron della SPAL, ha rilasciato questa mattina una intervista tramite i canali ufficiali del club e ha spiegato che, al momento, il club di Ferrara non riaprirà il proprio centro sportivo: "Non si gioca a calcio da quasi due mesi, ieri il Viminale ha dato il via libera per gli allenamenti individuali nei centri sportivi. Nonostante ciò, la SPAL ha deciso di lasciare chiuso il proprio centro sportivo in attesa di capire quali sono i nuovi protocolli che permettono questo tipo di attività in piena sicurezza. Nei prossimi giorni cercheremo di capire meglio come ripartire".