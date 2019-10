SPAL, Petagna al 45': "Gol importante, ma c'è ancora un tempo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervenuto ai microfoni Sky, l'attaccante biancazzurro Andrea Petagna ha così parlato al termine del primo tempo tra SPAL e Parma: "Ho segnato un gol importante, ma c'è ancora un tempo da giocare. Ora dobbiamo rientrare bene in campo, sarà dura fino alla fine. Noi ci alleniamo per fare questo tipo di gioco, stiamo interpretando bene la gara. Il Parma è una squadra forte, fisica, però abbiamo tutte le carte in regola per portare a casa questa vittoria".