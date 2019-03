© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Queste le dichiarazioni di Andrea Petagna, attaccante della Spal, ai microfoni di Sky Sport al termine del primo tempo della sfida contro l'Inter. "E' una partita difficile, stiamo compatti cercando di ripartire. Potevamo essere ancora più pericolosi in alcune occasioni. San Siro è un palcoscenico importante, vogliamo mettere in difficoltà l'Inter per portare a casa punti".