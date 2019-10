© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Finisce senza reti il primo tempo tra Milan e SPAL con gli ospiti a tenere botta agli attacchi dei rossoneri. Una partita di sacrificio e intensità quella degli ospiti che, come sottolineato da Andrea Petagna, dovranno continuare così anche nella ripresa per uscire da San Siro almeno con un punto: "Sappiamo che il Milan è più forte, hanno giocatori importanti ma abbiamo preparato bene la partita, stiamo bene e dobbiamo continuare così tenendo questa intensità. Questo è lo stadio in cui ho esordito, sono tifoso del Milan e per me è sempre un'emozione" ha dichiarato ai microfoni di Sky Sport.