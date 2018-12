© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

A segno contro il Genoa, il centravanti della SPAL Andrea Petagna ha voluto dedicare, via Facebook, la sua rete odierna a Sfera Ebbasta e alle vittime della tragedia di Corinaldo, avvenuta proprio in concomitanza di un concerto del rapper, amico dello stesso Petagna: "È stato un gol speciale. Per la Spal, per me, soprattutto per il mio amico e fratello Sfera Ebbasta. Un pensiero speciale per le vittime e le loro famiglie. Una tragedia che mi ha segnato e che non dovrebbe mai accadere oggigiorno".