SPAL, Petagna: "Dobbiamo tornare alla vittoria nel nostro stadio"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il centravanti biancazzurro Andrea Petagna è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel pre-partita di SPAL-Roma: "Siamo in un momento di difficoltà per i risultati, per quanto riguarda le prestazioni stiamo mettendo in campo un buon gioco. Dobbiamo tornare alla vittoria nel nostro stadio, che manca ormai da un girone, oggi ci proveremo anche se sarà difficile. Purtroppo è dal 17 settembre che non vinciamo, in casa abbiamo avuto difficoltà, ci siamo preparati bene e siamo pronti per giocare contro una squadra forte. Loro hanno appena cambiato allenatore, ma faremo tutto per dare una gioia ai nostri tifosi. La gara contro i giallorossi all'andata? Fu un'ottima prestazione, tranne i primi 15 minuti in cui ci misero in difficoltà, poi venimmo fuori con grande coraggio. Abbiamo fatto una grande partita, dobbiamo cercare di ripeterci e metterli in difficoltà con le nostre giocate".