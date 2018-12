© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Andrea Petagna, attaccante della Spal, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo l’1-1 contro il Genoa: “Abbiamo avuto diversi occasioni per passare in vantaggio, era normale che la squadra si chiudesse, adesso dobbiamo cercare di tornare a fare punti subito. Io volevo dedicare il gol alle famiglie vittime di quello che è successo a Corinaldo, a un concerto di uno dei miei migliori amici. Spero che queste cose non accadano più. L’orario? Sono d’accordo, all’estero chiudono molto prima. Ci vuole più sicurezza quando si va in certi locali, all’estero ti perquisiscono”.