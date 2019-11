© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il nome di Andrea Petagna è al centro di numerosi rumors di mercato ma la SPAL non ha nessuna intenzione di cederlo. Dopo le parole del direttore sportivo degli estensi a TuttoMercatoWeb.com arriva la conferma anche sulle pagine del Corriere dello Sport che spiega come i biancazzurri non possano permettersi di perdere un giocatore importante come l'ex Atalanta per continuare a puntare alla salvezza.