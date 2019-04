© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Andrea Petagna come Jamie Vardy. Lo sperano i tifosi del Leicester, qualora le foxes dovessero riuscire a portare l'attaccante classe '95 della SPAL in Premier League. Autore di 14 gol in questo campionato, la punta ex Atalanta è finita nel mirino del club che nel 2016 vinse il campionato inglese con Claudio Ranieri in panchina. Ora, per la prossima annata, il Leicester pensa di offrire 20 milioni di euro ai ferraresi che, in caso di salvezza, dovranno obbligatoriamente riscattare l'attaccante dalla Dea per 10 milioni di euro. Lo fa sapere il The Guardian.