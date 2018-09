SPAL, Petagna: "Sono contento. E ora punto alla doppia cifra"

"Soddisfatto? Sì, anche se lasciare l'Atalanta non è stato semplice: quando sono andato a salutare i Percassi sono scoppiato a piangere". Andrea Petagna, intervistato da AM - Motori e stili di vita, supplemento del sabato del Corriere dello Sport, racconta il suo obiettivo con la maglia della SPAL: "All'Atalanta, al di là dei gol, il 99% delle mie prestazioni è stato positivo. Però sono perfettamente consapevole che la SPAL mi ha preso anche e soprattutto per segnare. Punto almeno alla doppia cifra".

Il tuo modello?

"Sono cresciuto con il mito di Vieri, ma adesso il mio punto di riferimento è Benzema del Real Madrid. Il francese è un centravanti completo, svaria, segna e fa segnare".