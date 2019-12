Spal, Petagna: "Voglio aiutare la squadra a salvarsi"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Andrea Petagna, attaccante della Spal, ha parlato ai microfoni di Dazn nel post partita della sfida contro il Torino: "Vittoria meritata. Nel nostro cammino abbiamo lasciato qualche punto, questa vittoria ci deve dare forza per ripartire nel 2020. Dobbiamo avere qualche punto in più rispetto a quelle che abbiamo davanti, dobbiamo seguire il mister che è il nostro condottiero. Questa vittoria ci dà tanto morale e forza. Mercato? In un anno e mezzo qua ho fatto quasi 25 gol ma soon giovane e devo ancore migliorare tanto, voglio aiutare la squadra a salvarsi".