Spal, poker di A su Vicari. Gli estensi rivogliono Simic e Bonifazi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Nuova Ferrara oggi in edicola racconta che il Genoa si sarebbe fatto vivo con la Spal per il centrale Francesco Vicari. Un obiettivo sul quale ci sono anche Torino, Fiorentina e Bologna. In scadenza nel 2019, gli estensi sono al lavoro per prolungargli il contratto. Con la Sampdoria, invece, la Spal lavora per il ritorno di Lorenço Simic, con il Torino per quello di Kevin Bonifazi.