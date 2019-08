SPAL, pokerissimo alla Virtus Bolzano. A segno anche Moncini

I biancazzurri hanno vinto la prima amichevole del pomeriggio. Buon test match per mettere benzina delle gambe

© foto di Federico Gaetano

Nella prima delle due sfide in programma nel pomeriggio di Valles, la SPAL ha asfaltato con un rotondo 5 a 0 la Virtus Bolzano, formazione militante nel campionato di Serie D. Per gli uomini di mister Semplici si è trattato di un buon test match, soprattutto per mettere minutaggio nelle gambe e performare la prestanza atletica dopo settimane di duro lavoro. Gli unici assenti sono stati Felipe, lasciato a riposo per un problema alla caviglia, e Di Francesco, che è appena diventato papà e ha potuto godere di un permesso speciale per restare insieme alla famiglia.

A illuminare subito i primi minuti di gioco è stato un bolide chirurgico del brasiliano Strefezza, che dalla distanza ha fulminato – al 9’ – Piai di destro, mentre la rete del raddoppio – arrivata al 44’ – ha portato la firma di Kurtic, bravo ad accentrarsi e a scagliare la sfera alle spalle del portiere con un tiro rasoterra. Nella ripresa, gli estensi hanno calato il tris con Moncini di testa su cross di un ottimo Strefezza al 64’, con Petagna prima e Mawuli poi, che rispettivamente al 70’ e al 71’ hanno allargato il parziale e chiuso definitivamente il match, portando i ferraresi sul 5 a 0.

SPAL-VIRTUS BOLZANO 5-0 (2-0)

SPAL (3-5-2): Berisha, Cionek, Vicari, Igor, D’Alessandro, Missiroli, Murgia, Kurtic (dal 68’ Mawuli), Strefezza, Petagna, Moncini. All.: Semplici. A disp: Meneghetti, Farcas, Cannistrà, Vaisanen, Valdifiori, Paloschi, Jankovic, Valoti, Floccari, Dickmann.

VIRTUS BOLZANO PRIMO TEMPO (4-3-3): Piai, Kicay, Pinton, Kiem, Meneghin, Cremonini, A.Kaptina, Bonov, E.Kaptina, Pasha, Bacher. All.: Sebastiani. A disp: Weiss, Al Salih, Rizzon, Forti, Paganin, Pfeifer, Guerra, Jamai, Recedive.

VIRTUS BOLZANO SECONDO TEMPO (4-3-1-2): Weiss, Kicay, Rizzon, Kiem, Menghin, Recedive, Paganin, Guerra, Pfeifer, Al Salih, Jamai. All.: Sebastiani. A disp.: Piai, Pinton, Cremonini, A.Kaptina, E.Kaptina, Pasha, Becher.

Arbitro: Sig. Kumara di Verona (assistenti Lenza e Toce).

Marcatori: Strefezza (S) al 9’, Kurtic (S) al 44’, Moncini (S) al 64’, Petagna (S) al 70’, Mawuli (S) al 71’.