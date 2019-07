SPAL, pole per Stepinski. Bonifazi in salita: Atalanta in pressing

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La Nuova Ferrara oggi in edicola fa il punto sul mercato della SPAL: gli estensi restano in vantaggio per Mariusz Stepinski del Chievo Verona rispetto a Brescia e Parma. Intanto si complica la conferma di Kevin Bonifazi, rientrato dal prestito al Torino. Il giocatore è nel mirino dell'Atalanta che lo ha messo nel mirino per prendere l'eredità di Gianluca Mancini, sempre più vicino alla Roma.