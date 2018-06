SPAL, possibile investimento da 2 milioni per Tawamba

© foto di Insidefoto/Image Sport

Visti i buoni rapporti tra SPAL e Partizan Belgrado dopo l'affare che ha portato in Emilia Everton Luiz, il club spallino vorrebbe provare a battere le concorrenti (tra le quali figura anche il Chievo) per l'attaccante camerunese Leandre Tawamba. Per acquistarlo serve poco meno di 2 milioni di euro, una cifra nettamente più bassa rispetto a quanto servirebbe per acquistare punte del calibro di Babacar o Perica. A riportarlo è La Nuova Ferrara.