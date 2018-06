SPAL, possibile investimento da 6 milioni per Fares e Viviani

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Secondo quanto riportato da L'Arena, la SPAL vorrebbe chiudere una doppia operazione con l'Hellas Verona nel corso delle prossime settimane. Oltre al riscatto di Federico Viviani, già in prestito nella squadra di Semplici nel corso dell'ultima stagione, si pensa alla possibilità di inserire nell'affare anche Mohamed Fares per il quale i contatti, come scritto da Tuttomercatoweb.com negli ultimi giorni, sono avviati da tempo. Il doppio affare potrebbe costare al club spallino circa 6 milioni di euro.