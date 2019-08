© foto di Federico Gaetano

Arrivato a parametro zero nel luglio del 2018 durante la proprietà cinese, non ha mai collezionato una presenza con il Milan anche a causa dei problemi di salute: Ivan Strinic non ha avuto la possibilità di esordire in rossonero, ma potrebbe avere la possibilità di farlo con un altro club di Serie A. La possibilità Parma è sfumata, visto l’arrivo in Emilia di Pezzella, per il terzino croato prende corpo l’ipotesi SPAL, evidenzia gazzetta.it.