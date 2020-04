SPAL, prove generali di ripresa: una parte dei biancazzurri è già a Ferrara

In seguito alla possibilità di riprendere gli allenamenti di squadra dal 18 maggio prossimo, la SPAL si sta preparando in vista di un eventuale ritorno in campo della Serie A e lo sta già facendo da diversi giorni. Già dall'inizio della scorsa settimana infatti, in linea con le decisioni adottate dalle altre società del massimo campionato italiano, i biancazzurri hanno richiamato a Ferrara tutti i giocatori che avevano deciso di lasciare l'Italia per trascorrere il periodo all'estero, in modo tale da anticipare i tempi e farsi trovare pronti in caso di via libera da parte di tecnici, scienziati, governo e Figc per la ripresa dell'attività calcistica al tempo del Coronavirus.

Non sono ancora rientrati in città invece i tesserati che hanno optato per rimanere in territorio nazionale al fine di trascorrere questi mesi di distanziamento e isolamento sociale presso le loro abitazioni. Tutti gli atleti stanno comunque seguendo le indicazioni e i programmi di allenamento atletico e fisico fornite da parte dello staff tecnico, che in videochiamata cerca di eliminare le difficoltà date dalla distanza, facendo da tramite per seguire e dirigere le sedute casalinghe del gruppo biancazzurro, come narrano attraverso i social Andrea Petagna, Arkadiusz Reca, Mirko Valdifiori, Bryan Dabo e Lucas Castro.

Nello specifico, come raccontano le storie Instagram postate sul suo profilo ufficiale, bomber Petagna ha adibito a palestra personale il balcone della sua casa milanese, su cui alterna corsa su tapis-roulant e cyclette ad esercizi con pesi, attrezzi e a corpo libero. Castro invece si sta sottoponendo anche a una serie di terapie specifiche per il rinforzo del tono muscolare, in attesa di sapere se si potrà tornare o meno in campo. Un interrogativo più che mai fondamentale che sta attraversando il mondo SPAL in queste settimane, nella speranza - se si tornerà a giocare - di compiere il miracolo salvezza e scrivere un nuovo capitolo di storia a righe biancazzurre.