SPAL, quale futuro per Di Biagio? Colombarini: "Faremo delle valutazioni in base ai risultati"

Importante conferenza stampa andata in scena questa mattina in casa SPAL. "Se sarà B senza finire il campionato, faremo tutti i ricorsi possibili", ha dichiarato il club di Ferrara che poi s'è soffermato anche sul futuro di Luigi Di Biagio, allenatore subentrato a Leonardo Semplici a stagione in corso: "Lo staff tecnico è a scadenza. In base ai risultati cercheremo di capire come muoverci per la prossima stagione - ha detto il patron Simone Colombarini -. Noi siamo contenti per quanto Di Biagio ha portato e credo ci siano tutti i presupposti per continuare con lui. Poi tutto dipenderà dalla categoria. Credo comunque che troveremo un punto di incontro per quanto riguarda sia la permanenza in A che in B".

Proprio sulla rescissione del contratto di Semplici, che potrebbe seguire Vagnati al Torino, la SPAL s'è così espressa: "Semplici e il suo staff sono ancora sotto contratto. Spero, non tanto per i nostri risparmi quanto per la carriera di Semplici, che lui possa trovare una società importante per poter andare a lavorare serenamente con il suo staff. Se lo merita per quello che ha fatto per noi, per il suo valore di allenatore e di uomo. Poi se non riuscirà, la SPAL continuerà a pagargli lo stipendio anche per i prossimi mesi".