Nel pre-partita del lunch match tra SPAL e Sassuolo, l'esterno biancazzurro Arkadiusz Reca ha dichiarato ai microfoni di DAZN: "Abbiamo guardato tanti video in settimana, abbiamo visto che giocano bene in fase offensiva, ma sbagliano qualcosa in difesa. L'abbiamo preparata bene, oggi proveremo a fare una bella prestazione".