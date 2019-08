© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Lazio continua a guardare al centravanti Andrea Petagna della SPAL, che lo ha riscattato pochi mesi fa dall'Atalanta per 12 milioni di euro, per rinforzare il proprio reparto offensivo. Una trattativa però non facile, nonostante gli ottimi rapporti fra i due club e l'agente del giocatore, come riporta Il Tempo in edicola. Il club emiliano infatti chiede non meno di 20 milioni di euro per cedere il giocatore, una cifra ritenuta alta dal club laziale che potrebbe decidere di abbandonare la pista e virare su altri obiettivo come lo svincolato Fernando Llorente, che piace a molti in Italia e all'estero, a cui andrebbe però corrisposto un ingaggio importante.