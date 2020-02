© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Buone notizie in casa SPAL in vista della complicata volata salvezza. Nella giornata di domani Mohamed Fares, laterale sinistro fuori per un brutto infortunio dalla scorsa estate, tornerà finalmente in campo. Il giocatore classe '96 verrà impiegato per il match valido per la Primavera 2 Venezia-SPAL, un modo per tornare a giocare, saggiare nuovamente il campo e, nel giro di pochi giorni, essere nuovamente abile e arruolabile anche per mister Semplici.