SPAL, rifiutata l'offerta Parma per Jasmin Kurtic

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il nome nuovo per il centrocampo del Parma, trapelato nelle ultime ore, è quello di Jasmin Kurtic della SPAL. Tuttavia, come riferito da Sky Sport, la società estense avrebbe rifiutato le offerte per il suo centrocampista, che per ora quindi rimarrà alla corte di mister Semplici.