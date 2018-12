© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La vittoria in casa SPAL manca dal 20 ottobre e anche a Ferrara inizia a farsi sentire la pressione dei mancati successi. Poco prima del 45’ nella sfida contro l’Empoli, il pubblico dello stadio Mazza ha intonato un coro per la formazione di mister Semplici. “Fuori i c...” hanno cantato i tifosi di casa dopo aver visto la SPAL passare in vantaggio al 5’ con Kurtic, prima di subire la rimonta empolese. I sostenitori ferraresi, dunque, invitano i propri beniamini a tirare fuori gli attributi nel corso della ripresa.