SPAL-Roma, scintille Dzeko-Vagnati all'intervallo: ammonito il bosniaco

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nervosismo Roma all'intervallo. Nello specifico, nervosismo per Edin Dzeko, al rientro negli spogliatoi dei giallorossi, sotto per 1-0 in casa della SPAL. "Beccato" dai tifosi di casa, il bosniaco ha infatti platealmente spintonato Davide Vagnati, responsabile area tecnica degli estensi, all'uscita dal terreno di gioco. L'arbitro Rocchi se n'è accorto e ha sventolato il cartellino giallo: Dzeko ammonito nell'intervallo.