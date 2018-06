Spal, sì al riscatto di Viviani. In salita quello di Grassi dal Napoli

© foto di Federico Gaetano

La Nuova Ferrara oggi in edicola fa il punto sui riscatti, per un potenziale totale da 11,3 milioni di euro, che la Spal dovrebbe esercitare per Federico Viviani e Alberto Grassi. Il giocatore dell'Hellas dovrebbe essere riscattato, poi ci sono Torino, Fiorentina e Sampdoria. Per Grassi, il Napoli ha il controriscatto a 8,5 milioni di euro, dunque a mezzo milione in più rispetto alla cifra che può spendere la Spal.