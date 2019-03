© foto di Federico De Luca

Un'altra decisione che farà discutere tra le mura del Mazza. Alla SPAL è appena stato annullato un gol contro la Sampdoria per presunta posizione di fuorigioco di Sergio Floccari. L'esperto attaccante era riuscito a prendere il tempo alla difesa avversaria per riaprire la gara di testa sugli sviluppi di Kurtic al 60'. Niente da fare, però, perché Fabrizio Pasqua - con l'ausilio del VAR - ha deciso di non convalidare la marcatura.