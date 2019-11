SPAL-Samp, i voti ai tecnici: Semplici, il 4-4-2 non paga. Ranieri vince coi cambi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Sampdoria vince sul filo di lana: 1-0 a Ferrara, dopo una partita decisa dagli episodi e dalla voglia dei blucerchiati di conquistare la vittoria. Il pareggio sarebbe stato più giusto per quanto fatto vedere dalla SPAL, ma il calcio sa essere beffardo e a fare la differenza sono i dettagli.

LEONARDO SEMPLICI 5 - Si ritrova ultimo dopo una partita che avrebbe dovuto vincere, ma per lunghi tratti la sua squadra ha pensato soprattutto a non perdere. Improvvido nel finale il passaggio al 4-4-2: il gol arriva su un errore individuale, ma è lì che, probabilmente, perde la partita. Il centrocampo senza regista non convince appieno, e anche lì davanti dovrebbe trovare un partner stabile a Petagna.

CLAUDIO RANIERI 6,5 - Butta dentro Thorsby dal primo minuto e Augello a gara in corso. Un manifesto: la Samp non avrà risorse infinite, ma ci si può inventare qualcosa in più di quanto fatto vedere finora. Gli ingressi di Ramirez e Caprari segnano l'episodio clou per la vittoria finale: forse sono anche stati tardivi, ma a conti fatti è difficile non dargli ragione. C'è tanto da fare a livello di manovra.