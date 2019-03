SPAL-Sampdoria 1-2, al Mazza i protagonisti sono Quagliarella e il VAR

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Tre su tre per la Sampdoria contro la SPAL in questa stagione. Dopo le precedenti due vittorie in campionato e Coppa Italia, entrambe a Marassi, i blucerchiati sono riusciti infatti a espugnare il Mazza nel 26° turno di Serie A grazie a una doppietta di Fabio Quagliarella. Estensi mai arrendevoli e puniti un'altra volta dal VAR con l'annullamento del momentaneo 1-2 firmato da Floccari al 61', prima del gol della bandiera di Kurtic nel recupero.

ILLUSIONE BIANCAZZURRA - Pronti-via e la SPAL va subito vicina al vantaggio. È infatti solamente il 1' quando Colley si fa prendere d'infilata dallo scatto di Floccari ed è costretto a spendere il fallo a pochi passi dalla propria area di rigore. A battere la conseguente punizione ci pensa Kurtic, che con un destro a giro colpisce l'esterno della rete strozzando l'urlo in gol ai propri tifosi. Purtroppo per il pubblico di casa, però, la grande partenza degli estensi è solamente una mera illusione.

QUAGLIARELLA SPACCARECORD - Sul fronte opposto inizia infatti già al 3' lo show personale di Quagliarella. Fendente morbido dalla corsia di destra di Bereszynski, il bomber blucerchiato tiene bene nel duello di fisico con Cionek e fredda Viviano con una splendida semi-rovesciata per l'1-0. Poi, esattamente otto minuti più tardi, cross dalla sinistra di Linetty e incornata del solito Quagliarella per il 2-0. Uno-due micidiale dell'attaccante classe '83, che eguaglia il proprio record personale raggiungendo quota 19 reti in Serie A e anche Cristiano Ronaldo in vetta alla classifica marcatori.

BOTTA E RISPOSTA - La compagine di Semplici non ci sta e al 13' prova a scuotersi con Petagna: scatto a sinistra di Fares, che mette fuori causa Bereszynski e crossa a rimorchio con lucidità all'indirizzo dell'ex Atalanta. Petagna apre il piattone di prima intenzione, ma Sala si immola e respinge il tiro. Così, è ancora Quagliarella a far saltare in piedi ogni spettatore con un bolide dalla distanza che al 24' si stampa clamorosamente sul palo a Viviano battuto. La risposta dei biancazzurri non si lascia attendere, ma Audero fa buona guardia sulla conclusione potente di Petagna al 29'. SPAL che ci aveva provato anche un paio di minuti prima con Valoti, impreciso però nella volée di destro da distanza ravvicinata: pallone alto e risultato, dunque, invariato. In vista di una ripresa che si preannuncia comunque tutta da vivere.

ANCORA QUAGLIARELLA - Il copione della ripresa sembra subito lo stesso del primo tempo. La SPAL ci prova con un destro al volo di Kurtic al 49', ma poco più tardi si riaccende Fabio Quagliarella. L'attaccante campano prima chiama Viviano al miracolo con una grande conclusione a girare (52') e poi lambisce la traversa con un insidioso tiro di contro-balzo (53') dopo un corner. L'appuntamento col suo 20° gol in Serie A non è mai stato così vicino, ma al 69' deve lasciare il campo al posto di Defrel tra gli applausi di tutto lo stadio.

VAR PROTAGONISTA - Nel frattempo, però, ecco l'episodio che più farà discutere nei prossimi giorni. La SPAL trova l'1-2 con un colpo di testa di Floccari su punizione di Kurtic e il VAR invita Pasqua a revisionare le immagini del gol a bordocampo. In un primo momento non sembrano esserci irregolarità evidenti sul piazzato capitalizzato dal centravanti biancazzurro, eppure dopo una lunga analisi il direttore di gara decide di non convalidare la marcatura. Una decisione che scatena fischi e ironici applausi, con tanti tifosi locali che lasciano la Curva già al 65'. E anche, ovviamente, la mazzata finale per una SPAL alla quale sarebbe servito un mezzo miracolo per riaprire questa partita.

SPERANZA KURTIC - Sfumato il pericolo, la squadra di Giampaolo abbassa i ritmi e cerca di amministrare il risultato a favore. Mister Semplici getta nella mischia Antenucci e l'esordiente Jankovic, ma l'occasione più ghiotta è ancora per la Sampdoria, quando il neo-entrato Jankto scocca un tiro violento che sorvola il montante alto all'88'. Partita chiusa? Nient'affatto. Al quarto dei sette minuti di recupero concessi dal signor Pasqua la SPAL riapre infatti inaspettatamente la contesa con un calcio di punizione magistrale di Kurtic. I biancazzurri credono nell'impresa, ma al 96' perdono per fallo da ultimo uomo Cionek (espulsione) e vedono così svanire progressivamente le loro ultime speranze di rimonta.

LA CLASSIFICA - Grazie a questa vittoria la Sampdoria scavalca provvisoriamente l'Atalanta in classifica, portandosi all'ottavo posto a quota 39 punti. La SPAL viene invece superata dall'Udinese, ritrovandosi sedicesima con sole 16 lunghezze.