© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Leonardo Semplici rilancia Gabriele Moncini: il giovane attaccante, fin qui titolare soltanto nella partita contro la Juventus, farà coppia con Petagna nel tandem offensivo della SPAL. Rispetto all'ultima di campionato contro il Milan, dentro Valoti al posto di Missiroli in mediana. In difesa torna Igor.

Claudio Ranieri offre una sorpresa: esordio stagionale per Morten Thorsby nel centrocampo della Sampdoria, tra le cui fila si rivede anche Ferrari, preferito a Murillo in difesa. Out Quagliarella, in attacco i blucerchiati vanno in campo con Gabbiadini e Bonazzoli.

Ecco le formazioni ufficiali di SPAL-Sampdoria.

SPAL (3-5-2): Berisha; Tomovic, Vicari, Igor; Strefezza, Valoti, Murgia, Kurtic, Reca; Petagna, Moncini. Allenatore: Leonardo Semplici.

Sampdoria (4-3-1-2): Audero; Depaoli, Ferrari, Colley, Murru; Thorsby, Vieira, Ekdal; Jankto; Gabbiadini, Bonazzoli. Allenatore. Claudio Ranieri.