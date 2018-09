SPAL, saracinesca Gomis: è il miglior portiere d'Europa

© foto di Federico Gaetano

Quella della SPAL può sembrare una favola, dove però Alfred Gomis non veste i panni del cattivo. È infatti l’unico portiere nei 5 maggiori campionati europei ad aver concluso 3 gare su 4 senza subire gol. Un’autentica sorpresa. In estate Gomis non era nemmeno sicuro del posto. La Spal, rimasta orfana di Meret, aveva comprato Vanja Milinkovic-Savic dal Toro. Un problema fisico ha condizionato però l’inizio di stagione del fratello di Sergej e così Gomis si è infilato tra i pali. Un po’ come gli era successo lo scorso anno con i guai di Meret, il portiere senegalese ha sfruttato alla grande la situazione. Mai un’incertezza, incolpevole sull’unico gol subito da Nkoulou. Di certo lo ha aiutato anche un reparto difensivo roccioso, con Cionek, Vicari e Felipe sugli scudi. La Spal concede poco e quando lo fa - riporta La Gazzetta dello Sport - Gomis c’è.