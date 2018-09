SPAL-Sassuolo, De Zerbi rivoluziona l'attacco: fuori Boa, Berardi e DiFra

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

SPAL e Sassuolo scenderanno in campo alle 19 per migliorare la propria classifica. Nove punti per gli estensi, sconfitti sabato contro la Fiorentina, dieci per i neroverdi reduci dalla vittoria contro l'Empoli per 3-1. Intanto mister De Zerbi ha preferito optare per la via del turnover: dentro Magnani, Magnanelli e, soprattutto, rivoluzione in attacco. Fuori Di Francesco, Berardi e Boateng, dal 1' giocheranno Boga, Babacar e Djuricic. Per un tridente modificato, con l'obiettivo di aggiungere altri tre punti alla propria graduatoria e continuare a occupare le primissime posizioni. La SPAL vuole riprendere invece il proprio cammino: la vittoria contro l'Atalanta sembra un lontano ricordo, ma Semplici è riuscito a schierare in campo Petagna. L'ex bergamasco ha vinto il ballottaggio con Paloschi, nonostante qualche piccolo problema fisico accusato nelle ultime ore. Un obiettivo comune e tre punti in palio: SPAL e Sassuolo vogliono continuare a sognare.