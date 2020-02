SPAL-Sassuolo, i voti ai tecnici: De Zerbi ribalta Semplici

La SPAL cade nei secondi finali, dopo il vantaggio iniziale firmato Kevin Bonifazi, il Sassuolo ribalta tutto grazie al calcio di rigore di Ciccio Caputo ed alla rete di Boga arrivata nei secondi finali. Un brutto colpo per la squadra di Ferrara, contestata dai tifosi nel finale, che resta all'ultimo posto in classifica. Semplici adesso rischia la panchina, mentre il Sassuolo vola trascinato dalla stella di Boga: 10 punti nelle ultime 4 partite per i neroverdi.

LEONARDO SEMPLICI 5 - La sconfitta di oggi potrebbe risultare fatale per il tecnico spallino. Eppure le cose nel primo tempo si erano messe bene, poi dopo la rete del vantaggio di Bonifazi la squadra si è abbassata ed ha lasciato il pallino del gioco in mano al Sassuolo. Tomovic, lasciato solo contro Boga, è stato un errore che la SPAL ha pagato caro. Stesso discorso per Strefezza, abile davanti ma con qualche lacuna di troppo in fase difensiva.

Le pagelle della SPAL

ROBERTO DE ZERBI 6,5 - Nel primo tempo arriva il gol della SPAL nel momento migliore del Sassuolo. Dopo la rete estense, la squadra neroverde si intestardisce troppo e cerca di sfondare sempre sulle fasce, con la SPAL che si difende con ordine. Nella ripresa De Zerbi cambia tutto e manda in campo Defrel al posto di Traoré, per una squadra decisamente offensiva. La mossa funziona, il Sassuolo prende possesso della metà campo avversaria, rischiando solo qualcosa sulle ripartenze di Di Francesco e Strefezza. De Zerbi però può contare su un talento assoluto come Boga, che prima conquista il calcio di rigore, poi trova il gol del vantaggio a pochi secondi dal triplice fischio.

Le pagelle del Sassuolo