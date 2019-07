© foto di Federico Gaetano

Pasquale Schiattarella ha un contratto con la SPAL fino al 2020 ma potrebbe salutare Ferrara entro il 2 settembre. Sky Sport informa che il calciatore classe '87 interessa e non poco al Benevento: la trattativa con i giallorossi sembra essere in fase avanzata, sul centrocampista ex Latina c'è anche l'interesse del Frosinone. Giovedì potrebbe essere il giorno giusto per chiudere la trattativa.