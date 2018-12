© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Pasquale Schiattarella è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel pre-partita di SPAL-Empoli: "Semplici ha detto che il nostro campionato inizia oggi? Intendeva che in questo periodo affrontiamo squadre che hanno il nostro stesso obiettivo, abbiamo fatto un percorso importante, abbiamo raccolto punti importanti ma ne abbiamo lasciati altrettanti. Da oggi si riparte, giochiamo in casa e abbiamo la possibilità di fare punti e di iniziare un ciclo importante. Quando non arrivano i risultati qualcosa viene a mancare, ma se riusciamo a eliminare gli errori di reparto o singoli sono sicuro che riusciremo a fare dei punti in più".