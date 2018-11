SPAL, scout dell'Inter per Lazzari: al momento non è una priorità

Fonte: fcinternews.it

© foto di Federico De Luca

La valutazione di Manuel Lazzari cresce di mese in mese. Lo scorso anno la Spal valutava il suo classe 1993 intorno ai 10-15 milioni di euro. Grazie agli interessamenti estivi, sia di club italiani che esteri, si è arrivati a 20. Oggi, dopo un’ottima partenza in campionato dove il giocatore ha messo insieme 13 presente totali e 5 assist, ecco che ci si è avvicinati molto ai 25 milioni di euro, in virtù anche di un contratto prolungato a giugno scorso con scadenza 2023.

Secondo quanto risulta a FcInterNews.it, il laterale è stato monitorato e seguito dagli scout nerazzurri, ma al momento non rientra nei piani di mercato immediati dell’Inter. Il motivo è da ricondurre al fatto che la rosa di Luciano Spalletti contempla due elementi capaci di ricoprire quel ruolo come Sime Vrsaljko e Danilo D’Ambrosio. Non c’è la necessità di andare a infoltire la pattuglia di esterni. Molto dipenderà dalla posizione del croato, se verrà o meno riscattato: valutazioni che verranno fatte in primavera.