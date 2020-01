SPAL, se salta Bonifazi idea Ceccherini della Fiorentina

C'è fiducia in casa SPAL, scrive l'edizione odierna de La Nuova Ferrara, per l'acquisto dal Torino del difensore Kevin Bonifazi, obiettivo di mercato anche della Fiorentina. Il centrale dovrebbe tornare in forza ai prossimi avversari viola con la formula del prestito con obbligo di riscatto, fissato a 12 milioni. Il quotidiano però, nel descrivere la trattativa comunque in uno stato avanzato e lasciando intendere un alone di fiducia, tra i nomi delle possibili alternative segnala anche quello di Federico Ceccherini, dei viola. Gli altri sono Lorenzo Tonelli del Napoli, vicino però alla Sampdoria, e Kastriot Dermaku del Parma.