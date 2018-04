SPAL, Semplici: "A Firenze anche un punto sarebbe fondamentale"

© foto di Chiara Biondini

La SPAL insegue il sogno salvezza in una partita che per Leonardo Semplici è un ritorno al passato. Il tecnico ritrova la Fiorentina e anche di questo ha parlato quest'oggi in conferenza stampa, come riportato da estense.com: “Noi vogliamo proseguire con quanto abbiamo già fatto per dare continuità di prestazione e di punti. Per fare ciò, bisognerà giocare alla pari con la squadra più in forma del momento, facendo una grande partita per tornare a casa con qualcosa di importante. Anche solo un punto sarebbe fondamentale per la nostra meta d’arrivo”.

Sfida al suo passato.

“Sarà una giornata particolarmente importante per me e voglio che i ragazzi facciano una grande partita davanti a tanti miei amici, mettendo in mostra tutte le qualità per mettere in difficoltà l’avversario. Non so come mi accoglierà la mia città, senz’ombra di dubbio in maniera benevola. Dopo la tragedia che li ha colpiti hanno saputo dimostrare un grande senso di unità. Ad aspettarci ci sarà un Franchi con il vestito delle grandi occasioni”.

Le assenze.

“Non saranno della partita Schiattarella, Grassi, Simic, Dramè e Kurtic, quest’ultimo fermatosi mercoledì in allenamento per un problema al polpaccio. Ad oggi, nessuno può recuperare per il Chievo. Vedremo lunedì come si potrà agire”.

Centrocampo inedito.

“A centrocampo giocherà uno tra Schiavon o Vitale, anche se Salamon potrebbe essere una buona ipotesi nel caso in cui ce ne sia bisogno. Tutte queste assenze non ci volevano visto che stiamo lavorando per avere qualche punto in più. Non faremo turnover in vista del turno infrasettimanale poiché dobbiamo continuare a mettere in campo la nostra identità ed il nostro gioco”.

Su alcuni episodi, arbitrali e non.

“Sicuramente veniamo da un periodo sfortunato, ma ce ne abbiamo messo del nostro per complicarci la vita. Mi auguro che questa sfortuna venga tramutata in qualcosa di migliore, ma non voglio parlare e sentir parlare di alibi. Il mio compito è quello di migliorare la squadra e, per quanto mi riguarda, spetterà agli addetti ai lavori giudicare le prestazioni della classe arbitrale”.