SPAL, Semplici: "A Genova per ritrovare l'entusiasmo"

© foto di Federico De Luca

Leonardo Semplici, tecnico della SPAL, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con la SPAL: "A Genova vogliamo disputare una bella partita, in cui servirà crescere ancora sotto l'aspetto della mentalità. Troveremo un avversario forte e di valore. Dovremo affrontarlo con desiderio di conquistare il risultato per portare via qualcosa di positivo. Dobbiamo ripartire senza tante problematiche. Sappiamo qual è l'obiettivo e forse le partite iniziali avevano illuso tutto l'ambiente. In ogni caso, è necessario non farsi prendere troppo dall'euforia o dalla depressione, ma mantenere l'equilibrio. Le critiche fanno parte del gioco. Le prenderemo in modo costruttivo. Qualcuno credeva di disputare un altro campionato. Ma tutti noi siamo consapevoli che l'entusiasmo creato era stato per le prestazioni che vogliamo ritrovare".